Die Portsmouth Square-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Aktie von Portsmouth Square weist derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,2% im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen vorwiegend negativ, wobei an einem Tag hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Die verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde bei Portsmouth Square eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Portsmouth Square beträgt 50 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt jedoch bei 76,41, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und deshalb als "Schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Aktie von Portsmouth Square insgesamt als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Portsmouth Square kaufen, halten oder verkaufen?

