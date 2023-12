Portsmouth Square Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Portsmouth Square wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Äußerungen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher auch eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Portsmouth Square-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,86 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,51 USD weicht somit um -57,6 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (22,21 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-39,17 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Portsmouth Square-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Portsmouth Square gegenüber dem Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitanbieter eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,76 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,76 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat dagegen leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Portsmouth Square auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.