Portsmouth Square Aktie: Finger Weg!

Die Portsmouth Square-Aktie erhält in verschiedenen Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung. Im Hinblick auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -73,47 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 7 USD auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 13,1 USD unter dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -46,56 Prozent entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Auch im Bereich Sentiment und Buzz erhält die Aktie eine negative Bewertung. Die Stimmung hat sich für Portsmouth Square in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung bekommt. Zudem zeigt die Diskussionsstärke eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Auch hier erhält Portsmouth Square eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Dynamik eines Aktienkurses und weist für die Portsmouth Square-Aktie einen RSI von 100 aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 100, was ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" zur Folge hat.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Portsmouth Square-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie daher in verschiedenen Bereichen mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.