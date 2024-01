Portofino Resources Aktie: Was steht jetzt noch aus?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Portofino in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Es wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt, was zu einem insgesamt neutralen Rating auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Portofino derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Metalle und Bergbau Sektor. Der Unterschied beträgt 3,65 Prozentpunkte, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +25 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Portofino-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Portofino-Aktie derzeit mit einem Wert von 20 als überverkauft gilt. Daher erhält dieses Signal eine gute Bewertung. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 46, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer guten Bewertung für den RSI.