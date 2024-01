Portofino Resources Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Portofino wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Portofino überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Portofino weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Portofino-Wertpapier also ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielt Portofino eine Rendite von 166,67 Prozent, was 178 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,09 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Portofino mit 177,76 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Portofino-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,08 CAD inzwischen +14,29 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +33,33 Prozent liegt. Die Aktie wird also insgesamt aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Portofino momentan einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.