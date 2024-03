Portofino Resources Aktie: Füße still halten!

Die Aktie von Portofino weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,59 % im Bereich "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Portofino-Aktie ein Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,06 CAD, was einem Unterschied von -14,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine Bewertung als "Schlecht" vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, wobei der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Portofino besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell überwiegen positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Portofino-Aktie liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" in dieser Kategorie.