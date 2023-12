Portman Ridge Finance Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Portman Ridge Finance wird von Analysten neutral bewertet. Von insgesamt 1 Analysten gibt es keine Kaufempfehlungen, 1 neutrale und keine schlechten Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,5 USD, was einem Potenzial von 18,2 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

In technischer Hinsicht ergibt die Analyse der letzten 200 Handelstage einen Durchschnittsschlusskurs von 19,22 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 18,19 USD, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 17,2 USD zeigt hingegen eine positive Entwicklung von +5,76 Prozent. Insgesamt wird die Portman Ridge Finance-Aktie daher neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 25,15 und der RSI25 bei 27,3, was auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hinweist. Insgesamt ergibt sich daher auch hier ein Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv. In den letzten Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer guten Einschätzung der Aktie führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung mit einer Bewertung von "Gut".