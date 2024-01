Portman Ridge Finance Aktie: Jetzt aber!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Portman Ridge Finance 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Updates von Analysten zu Portman Ridge Finance vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 21,5 USD. Dies würde einem Anstieg um 16,53 Prozent vom letzten Schlusskurs (18,45 USD) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Portman Ridge Finance-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz wird die Diskussionsintensität als normal bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Portman Ridge Finance basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist auf eine Überverkaufssituation hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft, wodurch sie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für den RSI25 erhält. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Portman Ridge Finance.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Portman Ridge Finance ist größtenteils positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der letzten ein bis zwei Tage. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung die Einstufung "Gut".

Insgesamt deutet die Analyse darauf hin, dass Portman Ridge Finance sowohl von Analysten als auch von Anlegern eine positive Bewertung erhält.