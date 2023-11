Portman Ridge Finance Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) weist darauf hin, dass die Aktie von Portman Ridge Finance als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 41,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 52,74 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Portman Ridge Finance wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Portman Ridge Finance-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der aktuelle 200-Tage-Durchschnitt beträgt 19,78 USD, während der letzte Schlusskurs bei 16,8 USD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,87 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Portman Ridge Finance 0-mal mit "Gut", 1-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Portman Ridge Finance, aber in Bezug auf den aktuellen Kurs von 16,8 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 27,98 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 21,5 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.