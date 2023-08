Portland General Electric: Erwartete Umsatzsteigerung und Gewinnzunahme in Q3 Quartalsbilanz

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Portland General Electric, ein multinationaler Energieversorger mit Sitz in Portland, USA, wird in 80 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Dieser Bericht wird von Aktionären und Analysten mit Spannung erwartet, da er Einblicke in den Umsatz und Gewinn des Unternehmens geben wird. Zudem stellt sich die Frage, wie sich der Aktienkurs im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Derzeit hat die Portland General Electric Aktie eine Marktkapitalisierung von 4,18 Mrd. EUR erreicht. Angesichts dieser Zahlen sind Investoren gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen und hoffen auf positive Nachrichten. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Anstieg des Umsatzes verzeichnen könnte. Im dritten Quartal 2022 belief sich der Umsatz noch auf...