Portland General Electric Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Aktie von Portland General Electric abgegeben. Davon fiel eine Bewertung positiv aus, drei neutral und keine negativ. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie. Im letzten Monat wurden keine Analystenupdates zu Portland General Electric veröffentlicht. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 49 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 12,33 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 43,62 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Portland General Electric ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,96, was 85 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 129,8. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung auf fundamentaler Ebene.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Portland General Electric. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Allerdings wurde über das Unternehmen mehr als üblich diskutiert, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung in diesem Bereich.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Portland General Electric mit 4,29 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,57 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik führt.