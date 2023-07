Portland General Electric Aktie: Voraussichtlicher Gewinn von +7,14% – Was Analysten prognostizieren

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Portland General Electric Aktie verzeichnete in den letzten Monaten einen positiven Kursverlauf. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt keine Anzeichen für einen Widerstand, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend weiter anhalten könnte. Analysten prognostizieren auch auf Sicht von 12 Monaten eine positive Entwicklung. Demnach könnte der Aktienkurs bei 47,44 EUR stehen, was einem möglichen Gewinn von +7,14% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, ob die bevorstehende Quartalsbilanz des Unternehmens diese Erwartungen erfüllen wird. Der Umsatz soll im Vergleich zum Vorquartal um +21,00% steigen und der Gewinn um +16,90%. Für das gesamte Jahr erwarten die Analysten einen Umsatzanstieg von +2,60% und einen leicht rückläufigen Gewinn von -2,20%. Trotzdem bleibt der Gewinn positiv und liegt im Jahresvergleich höher als im...