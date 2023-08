Portland General Electric Aktie: Trotz kurzfristigem Wertverlust, positive Entwicklung erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Portland General Electric Aktie hat in den letzten 30 Tagen um -0,78% an Wert verloren. Die Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten positiv entwickeln wird. Sie schätzen, dass die Aktie bei 48,23 EUR stehen wird, was einem Gewinn von +12,03% entspricht.

Was die Quartalszahlen angeht, erwarten die Experten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Der Umsatz soll um +25,60% auf 730,14 Mio. EUR steigen. Auch der Gewinn soll sich verbessern und voraussichtlich um +16,90% auf 61,93 Mio. EUR ansteigen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Anstieg des Umsatzes um +4,90%, während der Gewinn um -2,90% fallen könnte und bei 243,43 Mio. EUR liegen würde.

Es bleibt jedoch abzuwarten wie sich der Kurs tatsächlich entwickelt und ob die Schätzungen der...