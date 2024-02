Portland General Electric Aktie: Knallt es bald?

Der Aktienkurs des Unternehmens Portland General Electric hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,31 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche, die im Durchschnitt um -2,46 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -9,86 Prozent. Der Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag bei -2,46 Prozent, wobei Portland General Electric um 9,86 Prozent unter diesem Wert lag. Aufgrund der Unterperformance in Branchen- und Sektorenvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Portland General Electric aktuell mit einem Wert von 27,42 überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Gut" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Gut".

Bezüglich der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Portland General Electric derzeit 44,19 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 40,96 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -7,31 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 41,94 USD, was einen Abstand von -2,34 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Portland General Electric zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine schwache Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.