Portland General Electric Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Portland General Electric in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden viele positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Portland General Electric-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 45,6 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 43,31 USD lag. Dies entspricht einer Abweichung von -5,02 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein ähnlicher Schlusskurs von 41,57 USD, was einer Abweichung von +4,19 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 18,91, was 85 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt dazu, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Portland General Electric liegt bei 42,36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt neutrale Bewertung für die Portland General Electric-Aktie in Bezug auf Anleger-Stimmung, technische Analyse, fundamentale Aspekte und den Relative Strength Index.