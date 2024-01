Portland General Electric Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

Der gleitende Durchschnittskurs der Portland General Electric liegt derzeit bei 45,56 USD, während der Kurs der Aktie selbst bei 43,34 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -4,87 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 41,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +4,01 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Auf fundamentalen Daten basierend beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit 18,91, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger) von 129 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 60,76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 40, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamten "Neutral"-Bewertung führt.