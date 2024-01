Portillo's Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Rath":

Die Analysten bewerten die Aktie von Portillo's auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, stuften 1 die Aktie als "Gut" ein, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 28 USD, was einer Erwartung von 89,19 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 14,8 USD. Aufgrund dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Portillo's liegt bei 80,54, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Portillo's in den letzten Wochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".