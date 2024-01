Portillo's Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Im letzten Jahr haben Analysten Portillo's 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen gegeben, was im Durchschnitt zu einer "guten" Bewertung führt. Es gab keine Updates von Analysten in Bezug auf Portillo's im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Meinungen der Analysten, liegt bei 28 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 75,77 Prozent steigen könnte, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 15,93 USD. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "gut" seitens der Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Portillo's signalisieren insgesamt positive Meinungen in den letzten beiden Wochen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen insgesamt als "gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Portillo's-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 18,74 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,93 USD liegt, was einer Abweichung von -14,99 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 15,57 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,31 Prozent) liegt. Daher erhält die Portillo's-Aktie in diesem Fall eine "neutrale" Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen ergeben, weshalb die Aktie auch hier eine "neutrale" Bewertung erhält. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich signifikant verändert.

Insgesamt erhält die Aktie von Portillo's demnach gemischte Bewertungen von Analysten, Anlegern und anhand der technischen Analyse sowie des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.