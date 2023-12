Porter Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Porter-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Dieser Wert wird auch mit dem RSI auf 25-Tage-Basis verglichen und ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Porter-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator und zuletzt wurden zu Porter ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Porter bei 1,6 USD liegt und der aktuelle Aktienkurs ebenfalls bei 1,6 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen ebenfalls einen Abstand von 0 Prozent, was zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Porter erhielt daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen.

Zusammenfassend ergibt sich für die Porter-Aktie eine insgesamt "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Buzz in den sozialen Medien.