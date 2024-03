Portal kündigt Mainstream Esports-Aktivierung mit DOTA2 an

London, 27. März 2024 (ots/PRNewswire) -Das Next-Gen-Gaming-Ökosystem lanciert die erste einer Reihe von Esports-Aktivierungen mit führenden SpieletitelnPortal (http://portalgaming.com/), der Marktführer im Bereich Next-Gen-Gaming, kündigt heute ein globales Esports-Turnier als Teil seiner Aktivierung mit DOTA2 an, einem der größten Spieletitel der Geschichte. Das Turnier stellt einen bedeutenden Schritt in Portals Mission dar, die wettbewerbsorientierte Gaming-Arena neu zu gestalten und sich als Anlaufstelle für Gamer weltweit zu etablieren. Das Turnier wird auch exklusive „Portal Chests" beinhalten, die DOTA2-Spielgegenstände enthalten, die von DOTA2-Spielern eingelöst werden können. Portal Chests sind ausschließlich über Portal erhältlich und können in $PORTAL gekauft werden.Portal ist Gastgeber der „Portal DOTA2 World Invitationals". Vom 28. bis 31. März wird dieses Weltklasse-Esports-Turnier mehrere Länder umspannen und 8 hochkarätige Esports-Teams werden um einen beträchtlichen Preispool von 100.000 Dollar kämpfen - die Teams werden in Kürze über Portals Twitter-Kanal bekannt gegeben. Das Spiel, das auf allen wichtigen Plattformen wie YouTube und Twitch gestreamt wird, ist Portals erster Vorstoß in die Welt des wettbewerbsorientierten Esports - ein Bereich, in dem in den kommenden Jahren ein wichtiger Akteur werden möchte.Der Preispool setzt sich wie folgt zusammen:- 1. Platz Champion: 50.000 USD- 2. Platz: 25.000 USD- 3. Platz: 10.000 USD- 4. Platz: 7.000 USD- 5. und 6. Platz: 4.000 USD- 7. und 8. Platz: 2.500 USDEsports-Enthusiasten aus aller Welt können sich auf spannende Matches und harte Konkurrenz freuen. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da Portal als eine der ersten Next-Gen-Organisationen eine Esports-Aktivierung mit einem Mainstream-Esports-Titan wie DOTA2 eingeht.Im Rahmen des Turniers werden auch „Portal Chests" eingeführt. Jede Portal Esports-Aktivierung wird Portal Chests enthalten, die mit Gegenständen aus einer anderen Spiele-IP gefüllt sind - die Portal DOTA2 World Invitationals haben natürlich DOTA2-bezogene Chests. Für die Portal D2WIs hat die Chest die Form eines digitalen Sammlerstücks, das exklusiv auf Portal erhältlich ist und das es seinen Besitzern ermöglicht, eine Reihe von Gegenständen im Spiel einzulösen. Portal verbessert das Esports-Zuschauer- und Fan-Erlebnis durch Gegenstände wie die Portal Chest. Die Chests stehen den Zuschauern und DOTA2-Fans exklusiv über das Portal zur Verfügung und können in $PORTAL erworben werden.Portal bietet Spielefans auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten, sich mit den Spielen, die sie lieben, zu verbinden - durch Esports, digitale Sammlerstücke, Streaming und mehr. Das Portal DOTA2 World Invitationals ist das erste in einer Reihe von Aktivierungen, die Next-Gen-Technologie zu Mainstream-Gaming-IPs bringen.Mit mehr als 50 Millionen täglich aktiven Nutzern und 873 Millionen US-Dollar an Einnahmen ist DOTA2 ein Kraftpaket in der Welt des Esports, das zwischen dem 1. September und dem 12. Januar 2022 fast 300 Millionen US-Dollar mit dem DOTA2 Battle Pass erwirtschaftet. Die Spieler können beträchtliche Summen verdienen, wobei der bestverdienende Spieler, Johan „N0tail" Sundstein, beeindruckende 7,1 Millionen Dollar an eSports-Gesamteinnahmen vorweisen kann (https://esports.gg/guides/dota-2/highest-earning-and-richest-dota-2-players/). Der gigantische Erfolg des beliebten Multiplayer-Online-Battle-Arena-Spiels (MOBA), das von Valve Corporation (https://www.valvesoftware.com/en/Valve%20Corporation) entwickelt wurde, geht über einzelne Spieler und Teams hinaus. Die große Spielerbasis, die In-Game-Käufe und die Esports-Events tragen zu den Gesamteinnahmen des Spiels bei.„Wir freuen uns unglaublich, diese bahnbrechende Aktivierung ankündigen zu können. Wir betreten hier Neuland - eine Zusammenarbeit zwischen einem Next-Gen-Gaming-Ökosystem und einem Mainstream-Gaming-Titel", so das Portal-Team. "Die globale Reichweite von DOTA2 stellt sicher, dass diese Aktivierung bei Spielern und Fans weltweit Anklang finden wird. „Wir freuen uns, den DOTA2-Spielern neue Möglichkeiten zu bieten, sich mit dem Spiel, das sie lieben, zu verbinden - durch Esports und vieles mehr, was noch kommt!"Weitere Informationen finden Sie unter www.portalesports.comYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCr1D0VCpaNJnWX6IgVCY0lwTwitch: https://www.twitch.tv/portalesportshqTwitter: https://twitter.com/PortalcoinTwitter: https://twitter.com/PortalEsportsHQhttps://www.portalgaming.com.Informationen zu Portal Portal (https://www.portalgaming.com/) ist die Spieleplattform und der Publisher der nächsten Generation. Mit marktführenden Technologieprodukten und einem Unterhaltungsnetzwerk von Weltrang definiert Portal die Art und Weise neu, wie Spiele und Spieler miteinander verbunden werden.Das Portal-Ökosystem besteht aus mehreren miteinander verbundenen Elementen. Mit mehr als 200 Partnerspielen zum Start löst Portal den Vertrieb für einen guten Zweck, indem es das Beste aus der Welt der Spiele in einem Ökosystem vereint.Folgen Sie uns auf X (Twitter) unter https://twitter.com/PortalcoinEsports-Website: portalesports.comWebsite: portalgaming.comInformationen zu den Portal DOTA2 World InvitationalsDie ersten Portal DOTA 2 World Invitationals finden vom 28. bis 31. März in Partnerschaft mit DOTA2 statt, einem Top-Multiplayer-Online-Battle-Arena (MOBA)-Videospiel von Valve. Bei diesem Weltklasse-Esports-Turnier, das sich über mehrere Länder erstreckt, kämpfen acht hochkarätige Esports-Teams um ein beträchtliches Preisgeld von 100.000 Dollar. Das Spiel, das auf allen wichtigen Plattformen wie YouTube und Twitch gestreamt wird, ist Portals erster Vorstoß in die Welt des wettbewerbsorientierten Esports, in der das Unternehmen in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen möchte. Diese erste große Aktivierung mit Portal Chests wird die schnelle und beeindruckende Entwicklung der Marke und des Ökosystems von Portal fortsetzen und die Akzeptanz von $PORTAL weiter fördern.