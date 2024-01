Portage Biotech Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Portage Biotech wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse von Kommentaren und Beiträgen festgestellt hat. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Portage Biotech insgesamt eine Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Das Aufwärtspotenzial wird anhand der Kursprognose auf 909,17 Prozent geschätzt, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Portage Biotech wird als "Neutral" bewertet, basierend auf einem RSI von 61,7 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 56,35 für 25 Tage.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Portage Biotech aktuell bei 2,59 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs ging bei 1,09 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -57,92 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,48 USD wird eine negative Differenz von -26,35 Prozent festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein negatives Gesamtbild für Portage Biotech.