Portage Biotech Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Gewinn und Umsatz, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz im Netz. In Bezug auf Portage Biotech zeigt die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Portage Biotech 56,44, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 62, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Kategorie RSI daher ebenfalls als neutral bewertet.

Analysten bewerten die Portage Biotech-Aktie langfristig positiv, mit 3 positiven Bewertungen und einem Kursziel von 16,67 USD, was auf eine gute zukünftige Performance hindeutet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 1,41 USD eine Entfernung von -50,7 Prozent vom GD200, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,92 USD auf ein schlechtes Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Portage Biotech-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.