Portage Biotech Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Bestimmung des überkauften oder überverkauften Zustands eines Titels verwendet. Bei überkauften Titeln sind kurzfristige Kursrückgänge wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Die RSI-Analyse für Portage Biotech basiert auf einem Zeitraum von 7 und 25 Tagen. Der RSI7 liegt derzeit bei 85,49 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 73,11 Punkten, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hindeutet. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionen über das Unternehmen haben in letzter Zeit zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Portage Biotech-Aktie jedoch ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer weiteren negativen Bewertung des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -76,86 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von -50,19 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also auch aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.