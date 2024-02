Portage Biotech Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse der Portage Biotech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,27 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,601 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -73,52 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,07 USD über dem aktuellen Kurs von 0,601 USD, was zu einer Abweichung von -43,83 Prozent und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Portage Biotech festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten geben der Portage Biotech-Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da 1 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 11 USD, was einer Entwicklung um 1730,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Portage Biotech-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 liegt jedoch bei 72,24, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Portage Biotech-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Analyse des Sentiments eine Mischung aus "Schlecht" und "Neutral" Bewertungen.