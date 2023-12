Portage Biotech Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In den letzten Wochen gab es bei Portage Biotech eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies basiert auf der Beobachtung der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher wird das Stimmungsbild bei Portage Biotech als "Schlecht" bewertet. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Portage Biotech-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein ähnliches Bild, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Portage Biotech-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es vor allem und mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung führt.