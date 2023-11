Port Erin Biopharma Investments Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die technische Analyse der Aktie von Agronomics zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,4 GBP einen Abstand von -2,53 Prozent zum GD200 (10,67 GBP) aufweist. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung über 50 Tage angibt, bei 9,59 GBP. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +8,45 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Agronomics als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes wird die Aktie von Agronomics als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Ranking für die Agronomics-Aktie. Der RSI7 beträgt 32,56 und der RSI25 beträgt 33,72, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Agronomics eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 6,13 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet. Anleger, die aktuell in die Aktie von Agronomics investieren, können somit eine niedrigere Dividende erwarten.