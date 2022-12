Porsche fährt mit Vollgas in den DAX ‒ der perfekte Zeitpunkt für den Einstieg?

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

Die Aktie der Porsche AG (WKN: PAG911) ist erst seit wenigen Monaten an der Börse gelistet und seitdem mit Vollgas unterwegs. Jetzt kommt mit dem Aufstieg in den deutschen Leitindex DAX ein weiterer wichtiger Meilenstein dazu.

Seit dem Börsengang ist der Aktienkurs bereits kräftig gestiegen. Aber kann diese Rally so weitergehen oder ist der Zug bereits abgefahren? Schauen wir uns dazu die Geschäftszahlen an.

Lohnt sich der Kauf der Porsche-Aktie?

Porsche reitet zweifellos auf der Erfolgswelle. In den ersten neun Monaten ist der Umsatz um über 14 % auf 26,7 Mrd. Euro gestiegen. Der Nettogewinn ist sogar um 37 % auf fast 3,7 Mrd. Euro in die Höhe geschossen. Je Aktie ergibt das einen Nettogewinn von 4,06 Euro.

Für das gesamte Geschäftsjahr könnte der Nettogewinn auf mehr als 5 Euro steigen. Seit dem Börsengang ist der Aktienkurs aber schon um fast 30 % auf aktuell 105 Euro in die Höhe geschossen (Stand: 06.12.2022). Damit zahlt man etwa das 21-Fache des Gewinns für die Porsche-Aktie. Ein Schnäppchen ist die Aktie damit sicherlich nicht.

Und besonders für einen Autohersteller ist das schon eine sehr hohe Bewertung. Die Aktie der Konzernmutter Volkswagen (WKN: 766403) beispielsweise kann man schon für das 5-Fache des Gewinns bekommen. Und auch die Aktien der übrigen deutschen Autohersteller sind ähnlich bewertet. Tatsächlich ist Porsche sogar an der Börse mehr wert als die deutschen Konkurrenten, die aber einen höheren Gewinn erwirtschaften.

Hohe Bewertung sorgt für hohes Risiko

Allerdings spricht für Porsche die Tatsache, dass das Unternehmen überwiegend im hochpreisigen Marktsegment vertreten ist. Das könnte einen gewissen Schutz in einer Rezession bieten. Die Nachfrage könnte also weniger anfällig für Konjunkturschwankungen sein, als das bei anderen Autoherstellern der Fall ist. Damit sind die Gewinne vorhersehbarer und konstanter. Für die Aktionäre ist das ein großer Vorteil.

Aber um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen, muss Porsche auch in den kommenden Jahren weiter wachsen und die Gewinne steigern. Sollte der Gewinn in den nächsten Jahren stagnieren oder sogar fallen, könnte sich die Porsche Aktie sehr schnell auf einem ähnlichen Bewertungsniveau wiederfinden wie die Konzernmutter. In dem Fall droht also ein deutlicher Kurssturz.

Damit der Aktienkurs auch in den kommenden Jahren weiter steigen kann, muss Porsche weiter kräftig steigende Gewinne aus dem Hut zaubern. In diesem Fall ist es zudem wenig hilfreich, auf die Entwicklung der letzten Jahre zu schauen. Zwar sind die Gewinne kräftig in die Höhe geschossen. Aber das gilt auch für die meisten anderen Autohersteller. Lieferschwierigkeiten haben dazu geführt, dass die Nachfrage nach Neuwagen größer war als die Produktion. Das hat es den Herstellern erlaubt, die Preise anzuheben und die Gewinne zu steigern. Ob die hohen Gewinne auch nachhaltig sind, muss sich erst noch zeigen. Insgesamt ist die Aktie deshalb für mich ein zu riskantes Investment.

