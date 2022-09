Porsche SE-Aktie: Wie erfolgreich kann es werden?

Der weltgrößte Autohersteller Volkswagen, zugleich die Muttergesellschaft von Porsche, setzt genau darauf. Der Börsengang des Sportwagenherstellers wird voraussichtlich in den kommenden Wochen stattfinden. Mit den Milliarden, die dabei eingenommen werden sollen, bereiten sich beide Unternehmen auf eine Zukunft mit E-Fahrzeugen vor. In dem für globale Automobilhersteller schwierigsten Umfeld hat Porsche seine Umsätze und Gewinne in die Höhe getrieben. Das Unternehmen… Hier weiterlesen