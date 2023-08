Porsche SE-Aktie: Eine Übersicht der Vor- und Nachteile!

Porsche SE hat kürzlich seine Quartalsergebnisse bekannt gegeben, die bei den Aktionären wenig Begeisterung hervorriefen. Insbesondere der Rückgang des Nachsteuergewinns im ersten Halbjahr um beachtliche 41,6 Prozent auf lediglich 2,30 Milliarden Euro sorgte für Unmut.

Dieser drastische Einbruch wird von Porsche selbst mit negativen Bewertungseffekten der Beteiligung an Volkswagen erklärt. Trotz dieser offensichtlichen Rückschläge zeigt sich das Management zuversichtlich und hält weiterhin an seiner Prognose für das laufende Jahr fest. Erfreulicherweise konnte Porsche seine Schulden in den vergangenen Monaten von 6,70 Milliarden Euro auf aktuell 5,40 Milliarden Euro senken.

Porsche SE: Skepsis bei Anlegern bleibt

Optimistisch gestimmte Investoren könnten argumentieren, dass Porsche SE grundsätzlich einen positiven Weg...