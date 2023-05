Porsche Automobil: Das wahre Kursziel bei 74,97 €

Die Aktie von Porsche Automobil wird derzeit laut Analysten nicht richtig bewertet.

Das wahre Kursziel liegt um +46,08% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Am 10.05.2023 erreichte die Aktie ein Plus von 0,16%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 74,97 €

• Der aktuelle Guru-Rating-Wert für Porsche Automobil lautet jetzt 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Porsche Automobil um +0,16% zulegen.

In den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – ergibt sich damit eine Steigerung von insgesamt +2,56%.

Dies deutet darauf hin, dass der Markt gegenwärtig relativ optimistisch ist.

Ob diese Entwicklung auch von den Bankanalysten erwartet wurde? Die Stimmungslage jedenfalls ist klar.

Aktuell liegt das Kursziel für Porsche Automobil bei 74,97 €.

Im Durchschnitt gehen die Bankanalysten...