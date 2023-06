Porsche Automobil: Ziele sind auf 74,97 EUR ausgerichtet

Die Aktie von Porsche Automobil hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung erlebt. Am gestrigen Tag verzeichnete der Konzern am Finanzmarkt einen Anstieg um +1,26%. Infolgedessen ergibt sich nach einer vollständigen Handelswoche ein Plus von +2,28%.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Porsche-Aktie bei 74,97 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +32,78% gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Von insgesamt 20 Analysten bewerten fünf Experten die Aktie als starken Kauf und zehn weitere teilen diese Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Fünf Experten empfehlen ein Halten der Anteilsscheine.

Das Guru-Rating beläuft sich nun auf vier Punkte nach zuvor ebenfalls vier Punkten und unterstreicht damit die positiven Erwartungen an die künftige Entwicklung des Unternehmens.

Zusammenfassung:

– Die Aktie von...