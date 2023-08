Porsche Automobil: Potenzial von +41,61% erreicht neues Kursziel

Bereits seit einiger Zeit sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie von Porsche Automobil unterbewertet ist. Nun wurde das Kursziel auf 69,36 EUR angehoben – eine Aussage, die dem aktuellen Börsenkurs ein Potenzial von +41,61% zuschreibt.

• Porsche Automobil: Verluste von insgesamt -2,66% in letzter Woche

• Anteil optimistischer Analysten liegt bei +76,19%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,05

Zuletzt verlor die Aktie an Wert und notierte am 18.08.2023 mit einem Minus von -1,43%. Über einen Zeitraum von fünf Handelstagen betrachtet entspricht dies einem Gesamtverlust in Höhe von -2,66%.

Trotz dieses Trends sehen viele Analysten weiterhin großes Potential für den Titel. So bewerten sechs Experten Porsche als starken Kauf und zehn weitere als “Kauf”. Eine neutrale Haltung vertreten hingegen fünf Analysten und sprechen...