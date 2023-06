Porsche Automobil: Kursziel von 74,97 EUR - Aktie unterbewertet?

Porsche Automobil verzeichnete gestern einen Rückgang von -0,17% auf dem Finanzmarkt. In den letzten fünf Handelstagen beträgt die Performance jedoch +0,95%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Trotz dieser Entwicklung sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 74,97 EUR liegt und somit ein mittelfristiges Potenzial von +30,70% vorliegt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem neutralen Trend der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell sehen 75 % der Analysten Porsche Automobil als starke Kaufmöglichkeit an oder empfehlen zumindest den Erwerb der Aktie mit einem “Kauf”-Rating. Weitere 10 Analysten bewerten die Aktie optimistisch und geben ebenfalls eine Kaufempfehlung ab. Fünf Experten platzieren sich neutral und halten das Papier.

Das Guru-Rating erhält nun die Bewertung...