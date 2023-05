Porsche Automobil: Kursziel von 74,97 € - Analysten sehen großes Potenzial

Porsche Automobil verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,44%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei -0,02%, was auf eine relativ neutrale Stimmung im Markt hindeutet. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: Die Aktie ist derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 74,97 €.

• Porsche Automobil legte um +0,44% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 74,97€

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bewertet die Aktie mit 4/5

Sollten die Bankanalysten Recht behalten und das Kursziel erreicht werden, eröffnet dies Anlegern ein Potenzial von +50,39%. Während einige Experten die Einschätzung teilen und die Aktie als starken Kauf empfehlen (5 Analysten), setzen andere auf neutral (6 Experten) oder sehen optimistisch aber nicht euphorisch (6 Analysten). Kein einziger...