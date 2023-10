Porsche Automobil: Kursziel von 68,34 EUR

Die Aktie von Porsche Automobil erfuhr gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,89%, was sich in den letzten fünf Handelstagen zu einem Gesamtminus von -1,08% summiert. Das Marktvertrauen scheint derzeit relativ schwach zu sein und somit nicht im Einklang mit den Meinungen einiger Analysten.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 68,34 EUR. Dies bedeutet ein potenzielles Wachstumspotenzial von +49,64%. Die Analystenmeinung ist aufgeteilt; während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und zehn weitere sie zum Kauf raten (Rating “Kauf”), halten sich fünf Analysten zurück und bewerten sie mit “halten”. Insgesamt bleiben jedoch optimistische Einschätzungen vorherrschend (+76,19%).

Das langjährig etablierte Trend-Indikator “Guru-Rating” hat nun einen Wert von 4.05 erreicht...