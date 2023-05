Porsche Automobil: Kursziel bei 74,97 EUR

Die Aktie von Porsche Automobil ist nach Einschätzung von Bankanalysten derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 74,97 EUR und bietet Anlegern ein Potenzial von +47,12%.

• Porsche Automobil legte gestern um +1,84% zu

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” beträgt nun 4,00

• Von insgesamt 21 Analysten empfehlen 15 die Aktie zum Kauf oder Halten

Porsche Automobil verzeichnete gestern einen Zuwachs von +1,84%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Plus bei insgesamt +0.95%, was auf eine aktuell optimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das Kurspotenzial für Investoren ergibt sich aus dem mittelfristigen Kursziel von 74.97 EUR. Dabei sind sich die Bankanalysten im Durchschnitt einig: Fünf Experten bewerten die Aktie als starken Kauf und zehn weitere als Kaufempfehlung. Sechs Experten plädieren dafür, sie...