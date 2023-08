Porsche Automobil: Kursziel bei 69,36 EUR - Potenzial von +32,47%

Die Aktie von Porsche Automobil hat gestern einen Anstieg um +0,11% am Finanzmarkt verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch insgesamt ein Rückgang von -2,64%. Die Stimmung an der Börse scheint aktuell relativ pessimistisch zu sein.

Bankanalysten sind hingegen optimistischer und sehen das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 69,36 EUR. Dies ergibt ein Potenzial von +32,47% gegenüber dem aktuellen Stand. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen 6 Analysten die Aktie als starken Kauf und 10 weitere als Kauf. 5 Experten halten sie für neutral. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,05 unverändert positiv.

Insgesamt sind somit +76,19% der Analysten zumindest noch optimistisch gestimmt bezüglich einer Investition in...