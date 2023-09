Porsche Automobil: Kursziel bei 68,34 EUR

Die Porsche-Aktie scheint laut Analysten momentan unterbewertet zu sein. Das wahre Kursziel liegt bei +39,47% des aktuellen Preises.

• Porsche Automobil: +0,08% am 22.09.2023

• Aktuell liegt das Kursziel von Porsche Automobil bei 68,34 EUR

• Guru-Rating von Porsche Automobil bleibt unverändert mit einem Wert von 4,05

Am Vortag konnte die Aktie des Unternehmens an der Börse einen Anstieg um +0,08% verzeichnen und in den vergangenen fünf Handelstagen sogar eine vollständige Handelswoche mit einem Plus von insgesamt +2,64%. Der Markt scheint somit relativ optimistisch gestimmt zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten diese Entwicklung erwartet haben dürften, sind viele Experten der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 68,34 EUR liegen sollte – was Investoren ein Potenzial von+39.47% bietet.

Aktuell sehen...