Porsche Automobil: Kurspotenzial von 73,95 EUR

Die Aktie von Porsche Automobil hat gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von +0,42% erreicht. In den letzten fünf Handelstagen ist der Trend jedoch schwach und summiert sich auf -2,21%, was pessimistische Marktbedingungen widerspiegelt.

Analysten sind davon überzeugt, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel beträgt 73,95 EUR mit einem Potenzial von +41,78%.

5 Analysten bewerten die Aktie als einen starken Kauf. Weitere 10 Experten sehen das Rating “Kauf”, während sich andere eher neutral verhalten und ein “Halten”-Rating vergeben.

Das positive Guru-Rating derzeitiger 4,00 nach dem vorherigen Wert zeigt eine optimistische Einschätzung durch Fachleute.

Insgesamt sind rund +75,00% aller Analysten zumindest noch optimistisch eingestellt bezüglich des Potenzials der...