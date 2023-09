Porsche Automobil: Kurspotenzial von +41,11% auf 68,34 EUR

Gestern verzeichnete Porsche Automobil am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,16%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage belaufen sich jedoch auf ein Plus von +0,58%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 68,34 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich daraus ein beachtliches Potential von +41,11% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und sehen den Trend eher neutral.

Zum aktuellen Zeitpunkt empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und zehn weitere bewerten sie als “Kauf”. Fünf Experten haben ihr Urteil als “halten” eingestuft. Insgesamt betrachtet sind demnach rund drei Viertel aller Analysen optimistisch eingestellt (+76,19%).

Ergänzt wird das positive Bild durch das...