Porsche Automobil: Kurspotenzial um +37,66% auf 74,97 EUR

Die Aktie von Porsche Automobil hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,00% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen bleibt allerdings ein leichtes Minus von -0,26%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel für die Aktie bei 74,97 EUR liegt. Dabei besteht laut ihren Prognosen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +37,66%.

Das Rating “Kauf” wurde von insgesamt 15 Analysten vergeben – davon empfehlen fünf Experten die Aktie als starken Kauf und zehn weitere bewerten sie immerhin noch optimistisch. Fünf Experten sehen hingegen eine neutrale Entwicklung voraus.

Insgesamt sprechen sich somit +75% der Analysten positiv aus.

Auch das Guru-Rating ist mit einem Wert von 4 nun stabil geblieben.