Porsche Automobil-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Automobilhersteller Porsche schüttet basierend auf den aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 5,45 % aus, was 1,63 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 3,82 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der mögliche Mehrgewinn höher ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Porsche eine Rendite von -3,5 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automobile" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,78 Prozent, während Porsche mit 6,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Porsche als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 87,03 liegt. Daher wird diese Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie ergibt.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Porsche im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,13 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 19,56 bei 84 Prozent. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.