Porsche Automobil Holding Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten zwei Wochen wurde Porsche Automobil von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt guten Anlegerstimmung führt. Allerdings wurden auch 8 schlechte Signale identifiziert, weshalb die Empfehlung der Redaktion in diesem Punkt "Schlecht" lautet. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Porsche Automobil mit 5,45 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,64 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,81 Prozent. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -20,54 Prozent erzielt, was 33,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" liegt Porsche Automobil aktuell 24,62 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wird die Aktie auch über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktivität und Diskussionsintensität werden als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht ist, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich für Porsche Automobil somit eine eher negative Bewertung basierend auf der Auswertung der Anleger-Stimmung, der Dividendenrendite, des Branchenvergleichs Aktienkurs und des Sentiments und Buzz.