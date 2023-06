Porsche Automobil: Experten sehen großes Kurspotenzial - 74,97 EUR

Der gestrige Handelstag brachte für Porsche Automobil ein Plus von +0,40%. In den letzten fünf Tagen konnte die Aktie einen Anstieg um +2,51% verzeichnen. Die aktuelle Stimmung am Markt ist daher relativ optimistisch.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 74,97 EUR. Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +35,03% eröffnen. Von insgesamt 20 Analysten sind derzeit 15 optimistisch und bewerten die Aktie mit “Kauf” oder “Starker Kauf”. Fünf Experten halten sich weitgehend neutral.

Das Guru-Rating hat sich auf konstantem Niveau bei 4,00 eingependelt und bestätigt somit die positive Einschätzung der meisten Analysten.

Zusammenfassung:

– Gestern stieg die Aktie um +0,40%

– Das mittelfristige Kursziel beträgt 74,97 EUR

– Potenzial für eine Steigerung um +35,03%

– Von insgesamt 20 Analysten bewerten derzeit 75%...