Porsche Automobil: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +42,54% - aktuelles Kursziel bei 69,36 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Porsche Automobil einen leichten Rückgang um -0,02%. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie um insgesamt -0,94%, was auf eine derzeit eher neutrale Stimmung am Markt hinweist.

Doch laut durchschnittlicher Meinung von sechs Analysten handelt es sich bei Porsche Automobil um einen starken Kauf. Weitere zehn Experten teilen diese optimistische Einschätzung und setzen das Rating auf “Kauf”. Lediglich fünf bewerten die Aktie als “halten”. Somit ergibt sich ein Anteil von Analysten mit positiver Sichtweise in Höhe von +76,19%.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie beläuft sich auf 69,36 EUR. Wenn dieses Ziel erreicht wird, eröffnet dies Investoren ein beachtliches Potenzial in Höhe von +42,54%. Es bleibt jedoch abzuwarten ob dieser Trend tatsächlich eintreffen wird.

Insgesamt gilt es...