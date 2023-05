Porsche Automobil: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +37,51% - Zielkurs bei 74,97 EUR

Am gestrigen Handelstag legte Porsche Automobil um +0,44% zu und verzeichnete damit in der vollständigen letzten Handelswoche ein Plus von +0,52%. Der Markt scheint momentan relativ neutral gestimmt zu sein. Die Analysten sind jedoch anderer Meinung.

Das Kursziel für die Aktie beträgt laut durchschnittlicher Bankmeinung aktuell 74,97 EUR. Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, eröffnet dies Anlegern ein Potenzial von +37,51%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Prognose nach dem jüngsten neutralen Trend.

Von den insgesamt 20 Analysten empfehlen 15 – also +75% – zum Kauf oder halten die Aktie zumindest für aussichtsreich. Lediglich fünf Experten sprechen eine neutrale Empfehlung aus. Das Guru-Rating hat sich seit der letzten Analyse auf einem Stand von 4,00 stabilisiert (zuvor ebenfalls 4).