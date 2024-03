Porsche Automobil-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Porsche Automobil zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -9,75 Prozent, die mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich mit der Gesamtbranche "Automobile" weist Porsche Automobil mit einer Rendite von 10,76 Prozent eine deutliche Unterperformance auf. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Porsche Automobil in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 10 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Porsche Automobil mit 5,58 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent in der "Automobile"-Branche. Diese positive Differenz von +1,79 Prozent führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Im fundamentalen Bereich weist Porsche Automobil ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,3 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Automobile" von 20 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.