Porsche Automobil: Analysten sind optimistisch - Kursziel bei 74,97 EUR

Der gestrige Handelstag brachte für Porsche Automobil eine positive Kursentwicklung von +1,30%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen insgesamt einen Anstieg um +5,88%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hinweist. Die Bankanalysten sehen die Aktie aktuell unterbewertet und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 74,97 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, hätten Investoren ein erhebliches Potenzial von +37,76% zu erwarten.

Aktuell sind 10 Analysten vorsichtig optimistisch und empfehlen den Kauf der Aktie. Weitere 5 Experten sprechen sich ebenfalls für einen Kauf aus und betonen dabei die starke Position des Unternehmens. Nur wenige geben eine neutrale Bewertung ab (“halten”). Das Guru-Rating hat sich auch verbessert und beträgt nun 4,00 nach zuvor ebenfalls 4,00.

Zusammenfassend...