Porsche Automobil: Analysten sehen großes Kurspotenzial – Kursziel bei 73,95 EUR

Die Aktie von Porsche Automobil hat in den vergangenen Tagen eine positive Entwicklung hingelegt und konnte gestern am Finanzmarkt eine Stagnation verzeichnen. Die Bankanalysten sind sich jedoch einig: die Aktie ist aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel lautet 73,95 EUR, was einem Potenzial von +39,63% gegenüber dem derzeitigen Kurs entspricht.

• Porsche Automobil: Am 12.07.2023 mit 0,00%

• Das Kursziel von Porsche Automobil liegt bei 73,95 EUR

• Guru-Rating von Porsche Automobil beträgt nun 4,00 nach 4,00

Fünf Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und weitere zehn Experten empfehlen den Kauf der Aktie auf optimistischer Basis. Lediglich fünf Bankanalysten halten eine neutrale Positionierung für angemessen.

Das Guru-Rating hat sich seit der letzten Bewertung nicht verändert und liegt nach wie vor bei...