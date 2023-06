Porsche Automobil: Analysten sehen ein Potential von +32,78%

Der gestrige Kursanstieg um +1,26% hat die Aktie von Porsche Automobil auf den Radar der Anleger gebracht. Insgesamt konnte das Unternehmen in den letzten 5 Handelstagen einen Zuwachs von +2,28% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist momentan optimistisch und es stellt sich die Frage, ob auch die Bankanalysten so positiv gestimmt sind.

Die Meinungen der Experten scheinen relativ einheitlich zu sein: Das mittelfristige Kursziel für Porsche Automobil liegt bei 74,97 EUR – eine Steigerung von +32,78% gegenüber dem aktuellen Preisniveau. Allerdings herrscht unter den Analysten keine vollständige Einigkeit darüber; während fünf Experten die Aktie als stark kaufenswert bewerten und zehn weitere sie als Kauf empfehlen (“Kauf”-Rating), halten sich fünf weitere zurück und setzen das Rating “Halten”.

Das Guru-Rating wurde mittlerweile...